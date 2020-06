Dorpsraad Wenum Wiesel wil ook profijt van zonnepark dat 15 miljoen euro subsidie ‘vangt’

Update Demonstra­tie tegen racisme niet op Marktplein in Apeldoorn, nu is Zwitsalter­rein een optie

8:56 Het is nog onduidelijk of er maandag in Apeldoorn een demonstratie tegen racisme komt, maar als de Peaceful Protest Black Lives Matter - Apeldoorn wordt gehouden, is dat niet op het Marktplein. De gemeente Apeldoorn geeft de initiatiefnemers groen licht als ze uitwijken naar het Zwitsalterrein.