Dr. Bones: nep-patholoog met kennis van zaken

Is Peter B. uit Bennekom een oplichter, gewoon een fantast of allebei? Dinsdag zal in de rechtbank in Utrecht op die vraag mogelijk een antwoord komen. De 58-jarige staat terecht voor oplichting en valsheid in geschrifte omdat hij zich ten onrechte uitgaf als arts en patholoog. Dat zou onder meer gebeurd zijn op de Politieacademie in Apeldoorn, waar hij les gaf.

Hij zou als militair zwaargewond zijn geraakt in Afghanistan, was bewaker van destijds koningin Beatrix, studeerde met succes rechten, had ruime ervaring als forensisch patholoog, was hoogleraar in Leuven en tenniste ooit voor Portugal in het landentoernooi Davis Cup. De lijst met successen van Peter B. (58) is lang. En nep, zo bleek in 2015 uit onderzoek van de Gelderlander. Hieronder het uitgebreide profiel dat verslaggevers in augustus 2015 over hem maakten.

De verzonnen levens van Dr. Bones

Doodstil is het in de zaal, na afloop van de indrukwekkende lezing van Peter B.

Quote B. viel bij onze screening al snel door de mand. Zijn verhaal en papieren klopten niet Op het congres van Vesalius, de landelijke beroepsvereniging van obductie-assistenten (zij assisteren de patholoog bij het onderzoeken van overledenen), vertelt B. op 28 september 2013 over zijn leven als medical forensic casualty and identification specialist.



‘An Ordinary Day’, Een Gewone Dag, zo luidt de titel van de lezing. ,,Ging vooral over zijn tijd bij defensie”, herinnert Vesalius-bestuurslid Manuela van Roden zich. ,,Hij werd uitgezonden naar Afghanistan als daar Nederlandse militairen om het leven waren gekomen. Maar raakte daar zelf levensgevaarlijk gewond door een handgranaat. Lag twee maanden in coma. Hij zei: mijn lichaam is getekend door de granaatscherven.”



B. werd bestuurslid van Vesalius. Sinds maart 2015 was hij zelfs voorzitter.



In augustus van dat jaar werd B. (54), al jaren woonachtig in Bennekom, gearresteerd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van oplichting. Hij zou zich op de Politieacademie in Apeldoorn, waar hij een half jaar gastdocent was, ten onrechte hebben uitgegeven als forensisch patholoog en arts. Toen hij met de verdenking werd geconfronteerd, overhandigde hij volgens het OM een vervalst universitair diploma. Onderzocht wordt of hij zich op meer plaatsen heeft voorgedaan als patholoog en arts.

In verlegenheid

Quote We hebben nooit aan hem getwijfeld. Hij kwam integer over en was als mens bescheiden. Manuela van Roden, Bestuurslid Vesalius Vesalius voelt zich in verlegenheid gebracht, zegt bestuurslid Van Roden. ,,Achteraf denk je: wat zijn we met z’n allen verschrikkelijk naïef geweest. Het punt is: hij had écht kennis van medische zaken, hij kon zonder problemen met ons meepraten over ingewikkelde ziektebeelden. Maar eerlijk is eerlijk, we hadden scherper moeten zijn.”



Ze pakt het Info Contact Blad van Vesalius erbij, het ledenmagazine. In een van de uitgaven stelt B. zich voor als nieuw bestuurslid. Zijn openingszin: ‘Na een turbulente topsportcarrière als tennisspeler, waarbij ik onder meer op 14-jarige leeftijd Europees jeugdkampioen tot en met 16 jaar werd en later ook Davis Cup speelde (voor Portugal), ben ik voor de politie gaan werken.’’



Verderop in zijn introductie schrijft B. dat hij speciaal adviseur voor de minister van Defensie was. Ook werkte hij naar eigen zeggen jaren als professor op de universiteit van Leuven, ‘Leerstoel Integrale Veiligheid’.



,,We hebben nooit aan hem getwijfeld”, zegt Van Roden. ,,Hij kwam integer over, was als mens bescheiden. Hij zei dat hij zijn medische diploma’s in Engeland had gehaald. Daar werkte hij voor Kenyon, een gerenommeerd reddingsbedrijf dat in actie komt na natuurrampen en vliegtuigcrashes. Dat wekte vertrouwen.”

Het klopt. B. werkte daadwerkelijk voor Kenyon, dat onder meer ingezet werd na de aardbeving in Haïti en de tsunami in Azië. Op inmiddels verwijderde pagina’s van de Kenyon-website wordt ‘Dr. Peter B.’ gepresenteerd als nieuw teamlid, sinds november 2013 actief als ‘Supervisor Disaster Victim Identification (DVI) Forensic Pathologist’ en ‘Senior Incident Director’.

Dr. Bones

B.’s bijnaam onder collega’s luidt naar eigen zeggen Dr. Bones, vermeldt de Kenyonwebsite. Zijn lijfspreuk: ‘I open corpses to close cases’. Vrij vertaald: ik open lijken om zaken op te lossen.

Het kan zo op een filmposter. B.’s verhaal roept sowieso sterke herinneringen op aan Steven Spielbergs Catch me if you can (2002). Daarin speelt Leonardo DiCaprio de rol van Frank Abagnale jr., die het zonder de benodigde opleidingen maar mét een overdosis bluf schopt tot Pan Am-co-piloot, officier van justitie en dokter. Het is een waargebeurd verhaal.

Ook in het wonderlijke leven van B. lopen feiten en fictie voortdurend door elkaar heen, zo blijkt. Vaak is niet precies te achterhalen waar de waarheid ophoudt en de leugen begint. Kenyon, dat naar eigen zeggen slechts een ondersteunende rol speelt bij identificaties, kwam deze week met een persverklaring waarin veel vragen onbeantwoord blijven. Kenyon wijst erop dat B. - in weerwil van de presentatie op de eigen website - nóóit een medische rol zou hebben vervuld.

Quote Hij heeft de gave om heel snel indruk te maken, waardoor men niet de diepte ingaat

,,Hij was niet direct betrokken bij identificaties”, zegt woordvoerder Donald Steel. B. zou een ‘adviserende en administratieve taak’ hebben gehad bij twee missies in de afgelopen achttien maanden.

‘Corpses’ en ‘Cases’

Welke missies dat waren, wil Steel niet aangeven. Op internet zijn nog wel sporen terug te vinden die impliceren dat B. namens Kenyon actief was na de crash van het Germanwings-vliegtuig in maart 2015. Niet op de rampplek zelf, maar 1.000 kilometer verderop, achter een bureau in Liverpool. Om van daaruit nabestaanden bij te staan.

Het andere incident waarbij Kenyon B. inzette, betreft een vliegtuigcrash in Namibië waarbij in november van 2013 33 doden vielen. Op (eveneens verwijderde maar wel terug te halen) delen van de Kenyonwebsite schrijft de Bennekommer: ,,Natuurlijk waren er spanningen en de emoties liepen soms hoog op. Maar uiteindelijk zijn we er in geslaagd om alle slachtoffers te identificeren.”

Volgens Kenyonwoordvoerder Steel bedoelt B. met ‘we’ de lokale autoriteiten en het Kenyonteam dat ondersteuning bood.

Frank van de Goot, één van de zes échte forensisch pathologen in Nederland, werd in 2015 door B. benaderd met de vraag of hij mee wilde doen aan Kenyonmissies. B. maakte een betrouwbare indruk op hem. ,,Hij heeft veel kennis van zaken. Hij kwam over als iemand die goed is in zijn vak.” Alleen zijn visitekaartje met daarop de lijfspreuk over ‘corpses’ en ‘cases’ kwam niet professioneel over. ,,Dat was kinderachtig. Zoiets doe je niet.”

Waar B. zijn kennis heeft opgedaan van forensische pathologie, blijft ook voor Van de Goot gissen. ,,Misschien heeft hij gewerkt als technisch rechercheur bij bijvoorbeeld de politie. Dat zijn geen artsen, maar worden veel ingezet bij grootschalige identificaties.”

Het is ook niet ondenkbaar dat B. zijn kennis alleen uit boeken heeft gehaald. Hij is een intelligente charmeur, vertellen mensen die hem kennen. ,,Hij heeft de gave om heel snel indruk te maken, waardoor men niet de diepte ingaat”, zegt een goede bekende van de Bennekommer. ,,Zo bluft hij zich ergens binnen.”

MH17

In B.’s woonplaats Bennekom zoemt het verhaal rond dat B. zelfs deelnam aan de identificatie van MH17-slachtoffers. ,,Dat vertelde zijn vrouw mij tenminste”, zegt Teunie Bak van bakkerij Bak, gevestigd midden in het dorp. ,,Ze komen hier vaak samen in de winkel. Soms komt zij alleen, dan is hij op missie.”

Nu twijfelt ze aan alles. ,,Het grijpt me aan. Hoe kan dit? Het is zo’n rustige, integere, bescheiden man.”

In het stille straatje met riante huizen waar B. woont, wordt hij eveneens omschreven als rustig en vriendelijk. Maar niet als bescheiden. ,,We laten vaak samen de hond uit”, vertelt een buurtgenoot. ,,Dan vertelt hij altijd heel bijzondere verhalen over zijn werk. Vaak gelinkt aan actuele rampen. Dan dacht ik: wat bijzonder dat mijn buurman daarbij betrokken is.”

Bij de Wageningse hockeyclub WMHC, waar B.’s zoon hockeyde, omschrijven ze de Bennekommer als een opschepper, een praatjesmaker. ,,Iemand die altijd interessant wilde doen”, zegt trainerscoördinator Nicole Jonk met een zucht. ,,Hij riep dat hij een hoge pief in het leger was, bij de AIVD werkte, geheime missies deed, betrokken was bij de beveiliging van koningin Beatrix.”

B. had naar eigen zeggen veel verstand van training geven en wilde de trainer van de trainers worden, zegt Jonk. ,,Maar ik prikte door hem heen. Ook anderen geloofden al snel niet meer in zijn mooie praatjes. Ik bedoel: als jij de beveiliger van Beatrix bent, is het volgens mij de bedoeling dat je daar niet over praat.”

Toch: ook hier gaat er onder alle - vermoedelijke - leugens iets van waarheid schuil. B. zat namelijk daadwerkelijk jarenlang in de beveiliging. Was zelfs operationeel directeur bij een beveiligingsbedrijf, RJ Security in Enschede. In 2006 moest hij daar na een kleine twee jaar opstappen, nadat gebleken was dat hij zich ten onrechte meester in de rechten noemde. ,,Maar over zijn functioneren waren er geen klachten”, aldus Herbert Krabbe, de huidige RJ-directeur.

De ‘mr-kwestie’ betekende tevens het einde van B.’s zeer korte politieke carrière als lijsttrekker van de lokale partij LiberaalEde.

Rijk der fabelen

Woordvoerder Thomas Aling van de landelijke eenheid van de politie, waaronder ook het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) valt, verwijst de bewering dat B. betrokken was bij identificatie van MH17-slachtoffers resoluut naar het rijk der fabelen. Saillant detail: B. blijkt zich wél te hebben aangemeld voor het LTFO. Hij stelde volgens Aling dat hij de juiste man was om de plek van de vooraanstaande anatoom George Maat in te nemen bij het LTFO; Maat werd in april 2015 op non-actief gezet nadat hij gevoelige informatie over identificatie van de MH17-slachtoffers zou hebben gedeeld in een openbare lezing.

Aling: ,,B. viel bij onze screening al snel door de mand. Zijn verhaal en papieren klopten niet.”

Het ministerie van Defensie wil lopende het huidige justitie-onderzoek naar B.’s handel en wandel niet zeggen of de Bennekommer daar ooit in dienst was. Op internet is geen bewijs te vinden dat B. ooit ernstig gewond zou zijn geraakt in Afghanistan, mensen in zijn directe omgeving hebben daar ook nooit iets van gemerkt.



De Katholieke Universiteit van Leuven laat desgevraagd weten dat daar nooit een Peter B. heeft gewerkt. De Nederlandse tennisbond KNLTB zegt geen Peter B. te kennen, op de website waarop alle personen staan die ooit Davis Cup speelden is zijn naam evenmin terug te vinden. Maar bij zijn Bennekomse tennisclub, TV Keltenwoud, melden ze dat Peter absoluut een aardig balletje kan slaan.

Quote Waarom heeft iemand het nodig om zichzelf zo op te blazen om interes­sant gevonden te worden? Sneu. Buurtbewoner