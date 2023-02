Dr. Niels den Hertog fulltime aan de slag als docent en onderzoeker bij Theologische Universiteit Apeldoorn

Kassa! Het hele dorp profiteert van topjaar voor groot zonnedak in Loenen

Of de overstap naar zonnepanelen de moeite is? Die vraag hoef je in Loenen niet meer te stellen. Een gemeenschappelijk zonnedak heeft vorig jaar zoveel opgebracht, dat de eigenaar een klein beetje voor Sinterklaas kan spelen in het dorp.