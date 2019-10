Draait China straks op onze waterstof? (Of zijn ze sneller dan we dachten?)

Spaanplaat­gas zorgt voor onrust in De Maten

9:00 De Woonmensen biedt bewoners van 195 huurwoningen in De Maten een potje verf aan zodat ze zelf een probleem met formaldehyde, een kankerverwekkend gas, te lijf kunnen gaan. Al in augustus 2014 constateerde de GGD dat er te hoge waardes van het zogenoemde spaanplaatgas in een aantal woningen aanwezig was. Het advies luidde destijds dat een bepaalde kastenwand verwijderd moest worden. Maar die heeft de woningcorporatie nooit weggehaald.