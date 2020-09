Draisma Dynamo uitgeschakeld in Champions League na 3-0 nederlaag tegen Jastrzębski Węgiel

DYNAMO IN POLEN De grootste supporters van Maikel van Zeist zijn er bij in Polen, al is het op de achter­grond. ‘We willen hem niet uit zijn concentra­tie halen’

23 september Ze hangen nog net in de catacomben, maar kunnen wel zien hoe de spelers van Draisma Dynamo hun eerste training in de nieuwe sporthal in het Poolse Jastrzębie-Zdrój afwerken. En hoe hun zoon en broer zoals alle trainingen alles geeft. Weinig Nederlandse supporters in Polen, maar de familie Van Zeist is er bij, al is het op de achtergrond.