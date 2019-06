Drakenboot als festival zet met artiesten in op komst jongeren

Christen­Unie Apeldoorn: jeugdzorg prioriteit boven financieel herstel

6:19 Het financiële herstel van de gemeente Apeldoorn moet naar het tweede plan, om extra geld te kunnen steken in de jeugdzorg. De partijen die het college van burgemeester en wethouders vormen moeten hun bestuursakkoord herzien, nu duidelijk is hoe groot de problematiek in de zorg is.