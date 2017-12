Drakenboot in Concert kan rimpelloos verder

Het traject duurde acht maanden langer dan gedacht, maar Apeldoorn heeft haar geluidsprofielen. Daarin is vastgelegd hoe vaak per jaar er per locatie evenementen gehouden mogen worden. Ook ligt vast hoeveel geluid er daarbij maximaal gemaakt mag worden. De profielen kwamen, na een afwijzing in april, tot stand nadat de gemeente gesprekken met belanghebbenden als horeca, organisatoren en bewoners van de binnenstad opzette.

Zwitsalterrein

Punt van zorg was het Zwitsalterrein. Aan de Vlijtseweg is middels het bestemmingsplan een limiet van 75 decibel neergelegd. Omdat er in de toekomst woningen dichterbij het evenemententerrein gebouwd worden kan het Drakenbootfestival in de problemen komen. Dat wilde een aantal partijen in de gemeenteraad voorkomen. Het evenement is immers net verplaatst vanuit het Havenpark omdat het daar moest wijken voor woningbouw.

Woningen