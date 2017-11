Drakenboot met schrik vrij na brand in Nettenfabriek

videoZwervers die probeerden op een koude zaterdagavond warm te worden, hadden zomaar het einde van het Drakenbootfestival op hun geweten kunnen hebben. Ze stookten een fikkie in een kurkdroge lege hal van de voormalige Nettenfabriek. Het scheelde weinig of het gebouw was in vlammen opgegaan. Inclusief alle Drakenbootmateriaal.

Zaterdagavond, iets na half elf. Een wandelaar ziet tot zijn schrik dat er rook komt uit alle kieren en gaten van het in verval geraakte pand. Hij slaat alarm.

Lees ook Enorm veel rook bij brand in oude nettenfabriek naast station Apeldoorn Lees meer

De brandweer neemt geen enkel risico: behalve de korpsen Centrum en De Maten wordt een extra tankwagen besteld bij de collega's uit Deventer. Als het misgaat met de Nettenfabriek loopt namelijk ook het gebouw van Saxion gevaar, pal ernaast.

Nadat een met graffiti bekladde deur open is gezaagd, staat de brandweer voor een muur van rook. ,,Ik zag geen hand voor ogen'', zegt een brandweerman later.

Een houten krat van de Nettenfabriek blijkt de oorzaak te zijn. In het krat - een meter hoog en breed - blijkt vuur te zijn gemaakt. De vlammen likken al snel aan de balken en bedreigen daarmee het hele gebouw.

Zodra het gevaar is afgewend en alle rook uit de hal is geblazen zoekt officier van dienst Richard Kraai de oorzaak in de zwervers en junks van wie bij de politie bekend is dat ze weleens in het oude fabriekspand verblijven.

19 boten

In een aangrenzende hal inspecteert Eric-Jan Westen wat de gevolgen zijn voor zijn materiaal. Het is de plek waar hij alle spullen bewaart van het Drakenbootfestival en ook die hal staat vol rook. ,,Toen ik een belletje kreeg dat er brand was, schoot er van alles door me heen'', zegt hij. ,,Ik moet er niet aan denken dat de negentien drakenboten verbranden.''