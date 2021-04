Drakenbootfestival gaat er vol voor: evenement verschuift naar september

Gluur­gaatje verraadt forse holte: Apeldoorn­se straat dreigt te verzakken

14:16 Het is op het oog niet veel: een gat ter grootte van een baksteen, midden in de Viltmakersdonk in Apeldoorn. Maar nader onderzoek van brandweer en gemeente hebben geleerd dat het gat wel 1,5 meter diep is en dat de omliggende straatstenen ook dreigen te verzakken. De straat is daarom uit voorzorg afgezet.