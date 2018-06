Drakenbootfestival gezellig druk, maar niet te vol

Totdat het begon te regenen werd steeds drukker zondagmiddag op het Drakenbootfestival in Apeldoorn, dat dit jaar zijn tweede editie beleefde op het Zwitsalterrein. Maar het was nooit overvol.

Eigenlijk is het Zwitsalterrein een geschiktere locatie dan het vroegere terrein waar het Drakenbootfestival 12 keer werd gehouden, op het Havenparkterrein naast de brug De Freule. Dat komt omdat het Zwitsalterrein een stuk groter is, en ook aan het Apeldoorns Kanaal ligt. Daarmee is de botenrace veilig en kan het festival naast de drakenboten een hoop leuke dingen doen. Het was gezellig druk, maar niet te vol. Dankzij een extra brug over het Apeldoorns Kanaal kon het publiek een rondje lopen, langs 250 meter kramenbraderie. Vorig jaar was dit rondje niet opgenomen, maar de aanwinst werd gewaardeerd.

Volgend jaar, tijdens de jubileumeditie, wordt het festivalterrein nog groter, belooft organisator Eric-Jan Westen. ,,Dan trekken we er nog een stuk terrein aan vast, aan de noordkant. Ik wil er wat entertainment bij gaan doen op het water.''

Eric-Jan Westen en zijn vrouw Marieka Nieuwenhuis organiseren met hun Stichting Kanaal Centraal nu al voor de veertiende keer het Drakenbootfestival. Naast de Apeldoornse editie verhuren ze hun vijftig boten ook aan andere Drakenbootfestivals. Het is een voltijds baan geworden voor het stel.

,,Voor mij was het een succes,'' vindt Westen, die het bezoekersaantal schat rond de 80.000 of 90.000, verspreid over drie dagen. Bij het optreden van Kensington op vrijdagavond waren 9.500 kaarten verkocht. Omdat het terrein niet vol was, willen de organisatoren volgend jaar duizend kaarten meer verkopen voor de hoofdact. Welke muzikanten dat gaan worden is nog niet bekend, maar de lat ligt hoog. Als je in 2018 de grootste band van Nederland op het podium hebt staan, kan je het volgend jaar niet onderdoen. ,,Misschien moeten we naar een buitenlandse act kijken,'' schat de organisator.

Zondagmiddag had het festival wat last van de slechte weersvoorspellingen, die regen beloofden. Maar de eerste druppels kwamen pas rond 18 uur uit de lucht. Het publiek had daarvoor ruimte genoeg op het terrein en een goed uitzicht op de boten. De rij wachtenden voor de koffie was vrij lang, maar bij de rest van de foodtrucks was de aanschuif beperkt.

Kinderen schreeuwden zich de longen uit het lijf bij de kinderafdeling Drakenland. ,,We doen dit nu voor de zesde keer,'' zegt organisator Tim Koldenhof van Drakenland, die speciaal voor dit festival een nieuwe theatervoorstelling schreef. ,,Het is een geslaagde editie,'' vindt hij.

Ook voor Joep Beermann van Rotary Apeldoorn Het Loo was het evenement goed. De Rotartyclub liet rond 17.30 uur drieduizend badeendjes uit een hoogwerker in het Apeldoorns kanaal vallen en had daarmee geld verdiend voor de Stichting Feestneus, die verjaardagstaarten uitdeelt aan jarige Apeldoornse kinderen zonder geld.

Toen de motregen begon te waaien zakte het festival in. Bijna iedereen ging naar huis, ook al moesten de finales nog gevaren worden.