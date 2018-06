Drakenbootfestival heeft 'rondje' terug

De Basis belooft beterschap met gebruik Gebouw 055 in Apeldoorn

8:40 De Basis gaat Gebouw 055 alleen nog gebruiken voor kerkelijke activiteiten. Dat zei Bram Abbes gisterochtend namens de kerkgemeenschap bij de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Apeldoorn. ,,We zijn ons er van bewust dat we verkeerde dingen hebben gedaan. Door een misverstand is de bestemming niet multifunctioneel, maar kerkelijk centrum. We hebben besloten ons daar aan te houden.''