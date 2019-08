Drama voor gezin uit Apeldoorn: moeder komt om het leven bij ongeluk in Turkije

Een drama voor een gezin uit Apeldoorn dat vakantie vierde in Turkije. Bij een zware botsing zaterdagnacht tussen een tractor en een Nederlandse busje is Buket Koç, de 45-jarige moeder van het gezin, om het leven gekomen. De vader en vier kinderen zijn na het ongeluk met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval gebeurde volgens de Turkse zender Habertürk in de provincie Karabük in Turkije. Het busje met een Nederlands kenteken waarin het gezin uit Apeldoorn zat botste zaterdag in de nacht om nog onduidelijke reden tegen de tractor aan. Het busje kwam volgens Turkse media pas 75 meter verder tot stilstand.

Zwaargewond

De 35-jarige Turkse bestuurder van de tractor raakte zwaargewond. De 45-jarige moeder van het gezin kwam om het leven en haar 46-jarige man en kinderen van 9, 14, 20 en 21 moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig hun verwondingen precies zijn, maar ze zouden buiten levensgevaar zijn. De omgekomen vrouw wordt vandaag begraven.

Een gewonde zoon van haar speelde tot vorig seizoen in een team bij zaalvoetbalvereniging ATIK Apeldoorn. Voorzitter Ercan Bocu reageert geschrokken. ,,De hele Turkse gemeenschap leeft mee. Ze was actief betrokken bij de samenleving en vrijwilliger bij moskee in Apeldoorn. Ze was erg geliefd.”

Koraanlessen

Buket Koç hielp op zaterdag en zondag altijd bij koraanlessen in de Eyüp Sultan Moskee. ,,Ik hoorde dat ze een erg mooie vakantie hadden en toen gebeurde dit”, zegt bestuurslid Hakan Karalik. ,,Een paar bestuursleden van de moskee waren op vakantie in Turkije en bekijken of ze naar de begrafenis toe kunnen gaan. Als ze terug zijn in Nederland bekijken we wat we voor het gezin kunnen doen en bij de eerste koraanles zonder haar gaan we er uiteraard bij stil staan.”