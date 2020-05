Dranghekken en wildstal-verbod om drukte in binnenstad Apeldoorn te controleren

Grote zorgorgani­sa­ties in Apeldoorn zijn corona-vrij, bezoekrege­ling kan iets ruimer

11:43 Alle locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o., KleinGeluk en Atlant in de regio Apeldoorn zijn corona-vrij. Daardoor kunnen de bezoekregeling in de zorggebouwen voorzichtig iets worden verruimd. Ook het speciale zorghotel op het Juliana-terrein is daarom niet meer nodig; die sluit maandag.