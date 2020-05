Dranghekken zorgen voor eenrichtingsverkeer in Hoofdstraat Apeldoorn

Dat is even wennen. Want zie je een winkel aan de andere kant van de straat waar je toch wel graag in wil, dan moet je toch nog even een stukje verder lopen om het punt te bereiken waar je de tegenovergestelde richting op kan. Ter hoogte van het Raadhuisplein kan je de andere kant weer op en aan de andere kant van de Hoofdstraat bij de Oranjerie. Wel is er ter hoogte van de Hema nog een doorsteek naar de tegenovergestelde richting. Tot dusverre valt het overigens met de drukte nog mee in de Apeldoornse binnenstad.