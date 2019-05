Drempel gaat omhoog voor hulp aan Apeldoorns kind

Jeugdhulp betreft alle hulp en begeleiding die kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen. Gemeenten moeten dat organiseren, het geld ervoor krijgen ze van de rijksoverheid. Zoals veel gemeenten in Nederland komt Apeldoorn miljoenen euro's per jaar tekort. Afgelopen week eisten de gemeenten meer geld van het kabinet, maar vooralsnog levert dat niet het gewenste bedrag op. Apeldoorns wethouder Detlev Cziesso is woedend. ,,Geen stijl. Het Rijk laat ons in de kou staan.’’ En dat over de ruggen van kwetsbare burgers, stelt de GroenLinks-bestuurder.