Drie dagen lang geen treinen van Apeldoorn naar Amersfoort en vice versa

Bermbran­den leggen trein- en autover­keer stil in de spits: A50 afgesloten en geen treinen tussen Zwolle en het westen

16:58 Bermbranden zorgen voor veel overlast in de spits. De A50 tussen Apeldoorn en Zwolle is in beide richtingen dicht. Tussen Zwolle-Kampen-Zuid en Zwolle-'t Harde rijden geen treinen.