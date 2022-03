Drie flatgebouwen, buurthuis en school enige tijd zonder water door leidingbreuk Apeldoorn

VIDEO Inwoners Eerbeek schrikken van eigen protestac­tie tegen komst ‘fabrieks­weg’: ‘Dat het zo breed was...’

De inwoners van de Eerbeekse buurt ’t Haagje zijn onthutst. De provincie Gelderland wil dat een nieuwe weg dwars door het parkje in de buurt gaat, om als ontsluiting te dienen voor papierfabriek Folding Boxboard. Tientallen omwonenden zien zondagmiddag tijdens een protestactie hoe het eruit ziet als er een weg dwars door het parkje gaat. ,,We zijn geschrokken van de impact van de weg nu we het met eigen ogen zien’’, zegt Gaaijo Hoekstra.

6 maart