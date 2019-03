Drie fouten in verkiezingspost Apeldoorn: geen gevolgen voor stemmen

Jurist

‘Het controleren van een drukproef blijft mensenwerk', laat de gemeente in een reactie weten. ‘We hebben daar door tijdsdruk helemaal overheen gelezen.’ Overigens hebben de onjuistheden geen gevolgen voor het stemmen. De kiespas die al eerder is gestuurd is geldig, inwoners kunnen daar gewoon mee stemmen op 20 maart. Inwoners die alsnog een juiste kandidatenlijst willen ontvangen kunnen mailen met verkiezingen@apeldoorn.nl en ontvangen de lijst vervolgens per post.

Machtigen

Een jurist moest donderdag uitzoeken of de fouten gevolgen hadden voor het stemmen. Iemand die niet kan stemmen omdat hij of zij ziek is, of op vakantie is, kan iemand machtigen om te stemmen. Diegene moet dan wel in dezelfde gemeente wonen. Iemand uit Apeldoorn kan dus niet iemand uit Alkmaar machtigen. Alle juist informatie over de komende verkiezingen is te vinden op de site van de gemeente.