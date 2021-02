Drie grootste wijken van Apeldoorn dreigen stuurloos te raken: ‘We voelen ons aan de kant gezet’

video Het wordt glad! Ziekenhui­zen zetten zich schrap: ‘file’ op de Eerste Hulp

5 februari Denk goed na voordat je gaat schaatsen of bij gladheid de weg opgaat. Want bij letsel kan het maar zo zijn dat je in de file bij de spoedeisende hulp belandt. De ziekenhuizen in de regio verwachten dit weekend een forse toeloop als Koning Winter toeslaat.