Drie jongeren aangehouden voor wrede mishandeling van man in Wezep

volkszan­ger Frank van Etten in Harderwijk tijdelijk dicht: 'Waren ons van geen kwaad bewust'

13 oktober De Apeldoornse volkszanger Frank van Etten moet zijn snackbar in Harderwijk tijdelijk sluiten. De kersverse eigenaar van ‘Frietje van Etten’ blijkt niet in het bezit van de benodigde vergunning. ,,We waren ons van geen kwaad bewust’’, vertelt de Apeldoorner. ,,Maar inmiddels hebben we de juiste papieren ingevuld, waardoor we hopelijk snel weer open kunnen.’’