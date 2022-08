Drie mannen gepakt op camping in Ruinen met dure auto-onderdelen, gestolen in Oost-Nederland

De politie heeft eind juli drie mannen opgepakt op een camping in Ruinen op verdenking van handel in gestolen auto-onderdelen. Het drietal – 22, 22 en 20 jaar – zit al bijna twee weken vast. Of ze deel uitmaken van de ‘ katalysatorbende ’ die de afgelopen maanden veel in Apeldoorn actief was, is nog onderwerp van onderzoek.

De gearresteerde mannen zijn opgepakt toen ze verbleven op een camping in Ruinen. De mannen hebben geen officieel woonadres. De verdachten zitten inmiddels bijna twee weken in de cel. Ze zijn betrapt bij het helen van een gestolen fiets, maar toen de politie onderzoek deed op hun campingplek, zijn daar ook auto-onderdelen gevonden. Ook hierbij worden de mannen verdacht van heling. Of ze de onderdelen zelf hebben gestolen, wordt nog onderzocht.

Apeldoorn

De mannen worden op dit moment in elk geval gelinkt aan diefstal van auto-onderdelen in Apeldoorn, Dalfsen, Hattem en Hardenberg. Ook in Hasselt zijn onlangs nog onderdelen van een dure auto gestolen.

De afgelopen jaren stelen dieven vaak kostbare onderdelen van (dure) auto’s. Airbags en navigatiesystemen zijn nog steeds populair en dure halogeenlampen worden ook op bestelling van auto’s gedemonteerd. De criminelen gaan liever voor onderdelen dan voor hele auto’s, omdat die veel beter beveiligd zijn en het steeds lastiger is de auto’s om te katten.

Op klaarlichte dag

Vooral in de regio Apeldoorn zijn de afgelopen maanden katalysatordieven actief geweest. In april heeft Gerrit de Vree nog een dief op heterdaad betrapt die op klaarlichte dag bezig was om een stuk uitlaat onder een auto te slijpen. Voor zover bekend zijn de afgelopen drie maanden vier inwoners van Apeldoorn slachtoffer geworden van zulke diefstallen voor de deur. De laatst bekende katalysatordiefstal is gepleegd twee dagen voordat de mannen op de camping in Ruinen zijn opgepakt.

Waardevolle edelmetalen

De katalysatoren zijn zo populair omdat er de zeer waardevolle edelmetalen rodium, palladium en platinum inzitten. Het zijn belangrijke grondstoffen waarmee in een katalysator schadelijke uitlaatgassen worden gefilterd.

Volgens de politie zijn het met name rondreizende bendes uit Oost-Europa die in het hele land katalysators plunderen. De dieven tillen de auto’s op met een krik, kruipen eronder en zagen de uitlaat in luttele minuten met een pijpsnijder door. Vorig jaar zijn op deze manier in Nederland 3400 katalysators gestolen.

