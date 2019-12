Drie nieuwe zaken op winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn

Er komen begin volgend jaar drie nieuwe zaken bij op het begin oktober geopende winkelcentrum: Grillroom & Pizzeria La Villa, viswinkel ‘t Ankertje, Okay Fashion & Jeans en damesmode Cecil/Streetone. Daarmee is straks 85 procent van het winkeloppervlak gevuld.

Links van de Lidl

Voor La Villa betekent het een rentree. Vanwege de herontwikkeling van het winkelcentrum verhuisde de grillroom vier jaar geleden naar Eerbeek. Daar werd de zaak van Mahmut Goren en Marlena Goren – Kelava zelfs uitgeroepen tot tweede beste pizzeria van Gelderland. Het nieuwe restaurant - dat links van de Lidl komt - beschikt over ruim 60 zitplaatsen, maar afhalen en thuisbezorgen is ook mogelijk.

Kledingwinkel

De combi Okay Fashion & Jeans en Cecil Street One komt tegenover de Lidl én naast de Hema. De collectie bestaat onder andere uit de bekende merken zoals Only, Vero Moda, Jacqueline de Yong, Tom Tailor, Jack & Jones, Only & Sons, Q/S, Cars, LTB en Petrol. Naast deze merken zullen ook de dames modemerken Cecil en Street One worden toegevoegd aan de collectie. De modezaak opent op 17 april haar deuren.