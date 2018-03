Driewerf hoera voor Niels, Niels en Niels

Lego

De jongens hebben gisteren niets speciaals gedaan met hun verjaardag op school. Als het aan juf Laura van groep 1/2 ligt, komt daar volgend jaar verandering in. ,,Aankomend schooljaar zitten de drie jongens in hetzelfde schoolgebouw. Het lijkt me fantastisch om de jongens op 7 maart dan iets meer onder de aandacht te brengen, want iedereen is enthousiast.'' De drie jongens zien het samen vieren van hun verjaardag ook wel zitten. Niels Tulk: ,,We hebben het gisteren niet samen gevierd, maar dat had ik eigenlijk wel gezellig gevonden. Dat lijkt me echt een leuk idee voor volgend jaar.'' De andere twee jongens zijn het helemaal met Niels eens.