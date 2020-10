Drive-through maakt huwelijksdag Jan en Myrthe uit Epe alsnog onvergetelijk

Een uitermate hectische week was het voor Jan (26) en Myrthe (22) Mol die nu in Epe wonen. Ze traden vrijdag in het huwelijksbootje maar moesten in allerijl hun oorspronkelijk bedachte huwelijksfeest aanpassen als gevolg van de coronamaatregelen, die premier Rutte maandag aankondigde. Waar in Tilburg de politie een einde moest maken een een huwelijksfeest omdat er teveel gasten in de zaal waren, nam het stel wel zijn verantwoordelijkheid.

Wat moet je dan?

,,Wat moet je dan”, zegt ceremoniemeester Peter van de Breevaart. Hij moest in overleg met het bruidspaar alles in het werk stellen om er alsnog een feestelijke dag van te maken. En dat is volgens hem en het kersverse bruidspaar meer dan gelukt.

,,Ineens moesten we zo’n zestig avondgasten teleurstellen in verband met het maximale aantal van dertig mensen. Gelukkig pakten ze dat sportief op. Ze begrepen het ook. Maar we zochten een manier waarop ze er toch op onze avondlocatie Hofstede de Middelburg in Bussloo bij konden zijn.”

Hoe? ,,We hebben een drive-through georganiseerd voor alle avondgasten, zodat ze toch coronaproof langs konden komen. Twee tentjes, volgehangen met lichtjes. Bij de eerste tent kregen de gasten in hun auto een tasje met eten en drinken en een feestgids. Bij de tweede tent konden ze op een briefje een wens invullen voor het bruidspaar en werd een foto gemaakt bij de fotopaal. Vanuit de auto konden ze een praatje maken met de gasten. Sommigen kwamen op de fiets.”

,,Al met al was het super geslaagd om veilig een bruiloft te vieren, met het handhaven van de regels. Voor het bruidspaar werd de dag zo nóg onvergetelijker”. Het stel is volgens Van de Breevaart niet op huwelijksreis. ,,Dat was in verband met corona allemaal te onzeker, dat komt nog wel een keer. Ze genieten nu in hun nieuwe huis in Epe, waarin de uit Apeldoorn afkomstige Jan en de uit Rijssen afkomstige Myrthe zijn gaan wonen.”

