Dronepiloot Zilver Schmitz (18) laat zich door beroving niet van Afrika-reis weerhouden

Nikkie transgen­der net als zij? Dat had Sidney (16) uit Steenwijk nooit gedacht

19:00 Nikkie de Jager een transgender? Net als zij? Dat had Sidney Greven nooit verwacht. De 16-jarige scholiere uit Steenwijk zag wel eens video’s van de wereldberoemde vlogster voorbijkomen, maar stond er geen moment bij stil dat ze dit gegeven zouden delen. ,,Ik zag het totaal niet aankomen’’, zegt ze over de coming out van De Jager, maandagavond op Instagram.