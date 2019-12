Dronkaard ligt urenlang roes uit te slapen op fietspad in bos bij Apeldoorn

Een man die al twee uur lang dronken op het fietspad lag. Het was een opmerkelijk tafereel dat toezichthouders aantroffen tijdens een grote handhavingsactie in de bossen rondom Apeldoorn.

In totaal zijn twintig auto’s gecontroleerd en meerdere bekeuringen en waarschuwingen uitgedeeld.

Met zeventien personen gingen buitengewoon opsporingsambtenaren en politieagenten in de nacht van vrijdag op zaterdag in duo’s de bossen in. Dat gebeurde in de wijde omtrek van Apeldoorn. Gecontroleerd werd of gebruikers zich hielden aan de wetten en regels die er zijn op het gebied van natuur en milieu.

Bomenkap, verlichting en cannabis

Gebruikers van de bossen werden op verschillende overtredingen betrapt. Zo kwam illegale bomenkap aan het licht. Iemand reed in het donker waar dat niet is toegestaan. De handhavers betrapten een fietser zonder verlichting en een bromfietser die over het fietspad ging. Ook testte een bestuurder positief op THC, een stof die in cannabis zit.

Meer dan twintig bestuurders van voertuigen werden langs de kant van de weg gezet voor controle. ,,Van wie we afvragen wat zij ‘s nachts in het bos te zoeken hebben’’, verklaart Peter Pfaff van Stichting Groennetwerk. Bij een auto werd gedacht aan betrokkenheid bij stroperij of het vervoeren van vuurwerk. Maar dat bleek niet zo te zijn.

Hele jaar controles