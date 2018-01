Dronken Apeldoornse jongeren worden niet gefilmd tijdens het stappen

SGP Voorst gaat voor zetel ondanks domper

26 januari Een poging van de SGP in Voorst tot een gezamenlijke kieslijst met de ChristenUnie (CU) te komen, is gestrand. De SGP doet daarom op 21 maart in Voorst zelfstandig mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Zeker niet'', antwoordt lijsttrekker Arco Hak op de vraag of hij de hoop op een zetel heeft opgegeven.