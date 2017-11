Dronken automobilist veroorzaakt twee aanrijdingen

Een weggebruiker die door de dronken man aangereden was, achtervolgde de dader en belde ondertussen de politie. Agenten konden de man daarom oppakken op de Laan van de Mensenrechten en meenemen. Op het politiebureau bleek dat de automobilist 2,48 promille alcohol in zijn bloed had. Het rijbewijs is ingenomen. Ook moet de man een cursus volgen over alcohol in het verkeer. De kosten zijn voor hem zelf: ongeveer 1400 euro.