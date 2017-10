Dronken vrouw slaat 77-jarige met schep op het hoofd in Apeldoorn

Video Té schattig: Orang-oe­tang­ba­by geboren in de Apenheul

20 oktober Het is tijd voor beschuit met muisjes in de Apenheul. De 12-jarige orang-oetang Samboja is gisteren namelijk bevallen van haar eerste kind: een dochtertje. De kleine, waarvan de naam nog niet bekend is, maakt het goed en bezoekers kunnen nu al op kraamvisite komen.