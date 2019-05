Droog en niet te heet: ideaal weer voor schaapscheerders in Loenen

Wie wil de wietproef nog (en wat is het ook alweer)?

10:00 Steeds meer gemeenten haken af voor deelname aan de wietproef, een experiment van het Kabinet voor legale wietteelt en -verkoop van softdrugs. Deze week zei ook Zwolle ‘njet’, in navolging van de grote steden, Kampen, Harderwijk en Apeldoorn. Hoewel de politiek in die laatste stad mort over dat besluit. Die wietproef, hoe zat het daar ook alweer mee?