Droogte in oosten extremer dan in rest van het land

Luchtalarm klinkt heel even in Oost-Nederland door 'foutje'

6 juli In veel plaatsen in Overijssel en Gelderland was vrijdagavond rond 21.30 uur heel even het luchtalarm te horen. 'Een foutje', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.