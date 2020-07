Droom Brennan Heart gaat in vervulling: wereldster uit Epe opent hypermoderne studio in Apeldoorn

Wereldster Brennan Heart heeft in Apeldoorn-Zuid een hypermoderne muziektempel neergezet. ,,Het ontwerpen en verbouwen van het pand kostte ons dik twee jaar’’, zegt de in Epe woonachtige hardstylegigant. ,,Maar het resultaat is een muziekstudio die uniek is in zijn soort. Over elke meter is nagedacht. Nergens in ons land vind je iets vergelijkbaars.’’