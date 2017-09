Droom van eigen theatershow in Orpheus komt uit voor De Mannen

videoOp voorhand vinden ze het al 'magisch'. De vrienden Marco en HJ treden in april 2018 op in Orpheus. Ze hopen op een 'snik uit de zaal'.

Al jarenlang zijn ze onafscheidelijk: HJ Kamp (44) en Marco van Versseveld (48). Vorig jaar deden de vrienden mee aan Show Apeldoorn en daarna volgden flink wat optredens. Met als kers op de taart in april 2018 een grote droom die in vervulling gaat: een eigen show in Theater Orpheus.

HJ en Marco leerden elkaar kennen tijdens audities bij musicalgroep Colours. ,,Eigenlijk zijn we elkaar daarna niet meer uit het oog verloren'', vertelt HJ. Toch bleek het meedoen aan musicals niet helemaal wat ze wilden. Marco: ,,Dansen was niet echt wat voor ons. Als iedereen rechtsom ging, gingen wij linksom.''

HJ vult hem lachend aan: ,,Het bewegen op zich vonden we wel leuk, maar als je er dan achter komt dat je er niet zo goed in bent, kan je beter verstandig zijn en het niet meer doen.''

Zingen

Daarna werd al snel besloten dat ze zich op het zingen zouden richten. ,,Eerst zijn we een keer samen op zolder gaan zingen. Dat hebben we opgenomen op een bandje, maar dat was behoorlijk vals.''

Ze volgden zangles en kwamen al snel terecht in cafés en op feestjes van de voormalig werkgever van Marco. ,,We traden ook op in het stadhuis tijdens de benefiet voor de tsunami in Indonesië en tijdens de nieuwjaarsreceptie in Orpheus'', zegt Marco.

HJ: ,,Toen voelden we het al gelijk, de magie in zo'n theater is zo gaaf. Daar beseften we: hier willen we ooit eens staan met onze eigen show.''

En dat gaat gebeuren, op vrijdag 13 april 2018. De eerste stap werd gezet door mee te doen aan Show Apeldoorn, vorig jaar december in Orpheus. Dit is een voorstelling waarin Apeldoorns talent de kans krijgt om mee te doen aan een avondvullend programma. ,,Ook heel gaaf om te doen, maar we waren wel onderdeel van een groter gebeuren.''

Grapjes

HJ vertelt dat er nog veel uitgewerkt moet worden. ,,We vertellen verhalen, zingen liedjes, maken grapjes en delen mooie momenten met het publiek. Het is een heel proces waarin je zit, want wat ga je vertellen en hoe ga je dat doen? En welke kleding doe je bijvoorbeeld aan? Het wordt een mooie avond, maar wel een met emoties. Ik denk dat er best eens een snik uit de zaal zal klinken.''

Marco vervolgt: ,,Mensen betalen wel geld voor dat kaartje en dan verwachten ze niet iets van 'groep 8-niveau', dus we zorgen ervoor dat we echt wel iets goeds gaan neerzetten.''

In de jaren dat ze nu samen zingen, hebben ze naar eigen zeggen al veel geleerd. HJ: ,,Eerder keken we elkaar boos aan als er iets fout ging tijdens een nummer en stopten we. Nu gaan we gewoon door en lachen er later om.''

Na Show Apeldoorn traden De Mannen ook op tijdens Cultuur bij je Buur en vorige week speelden ze bij de tijdelijke theaterstore van Orpheus in winkelcentrum de Oranjerie. Marco: ,,We hebben al zoveel meegemaakt en op zoveel plekken gestaan; dat we nu onze eigen voorstelling krijgen in Orpheus is echt magisch.''

Vriendschap

Het hoofdthema van de show is 'Vriendschap'. Marco: ,,Dat is echt de rode lijn. En daaromheen behandelen we allerlei thema's. Maar vriendschap staat centraal. Want dat is bij ons waar het om draait.''

HJ legt uit: ,,In een band zijn het vaak 'de jongens van de band', maar wij komen echt bij elkaar als vrienden en maken muziek als vrienden.''