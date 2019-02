Droompark Beekbergen mag uitbreiden met zorgchalets

Tien jaar focus op talent bij Kids College Apeldoorn

6:20 ,,We zijn er in Nederland heel sterk in om te zien waar iemand niet goed in is en daar meer aandacht voor te vragen. Veel beter is echter om te focussen op waar iemand wel goed in is. Iedereen heeft talenten.’’ Dat benadrukte staatssecretaris Paul Blokhuis vanmiddag bij de viering van het tienjarig bestaan van het Kids College Apeldoorn. Weekendscholen als het KCA helpen erbij om die talenten naar voren te halen, ziet Blokhuis.