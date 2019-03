Droomparken uit Beekbergen ‘wil Champions League in’ via Feyenoord

Aanrader van redactie Boeren in Oost-Nederland hopen dat het snel en veel gaat regenen: ‘Het is erger dan gedacht’

13:35 Omdat de grondwaterstand te laag is, zijn boeren in Oost-Nederland sterk afhankelijk van de neerslag om de akkers voldoende vochtig te houden. ,,Met één forse bui zijn we er niet’’, zegt de Achterhoekse veehouder René Hobelman. ,,Straks is er minder voer voor onze koeien.’’