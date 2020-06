Drugs ontdekt in container achter boerderij bij Apeldoorn

Coalitie wil ophelde­ring Visser over zoektocht naar locatie kazerne

14:26 De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen een ‘verhelderende’ brief ontvangen van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) over haar zoektocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne. Die zou van Doorn naar Vlissingen verhuizen.