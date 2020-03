Druk op Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen is groot: ‘We kunnen alle hulp gebruiken’

Gelre heeft net als andere ziekenhuizen te maken met een groeiend aantal patiënten die met het coronavirus besmet zijn of in elk geval daar de symptomen van hebben. Daarvoor zijn in beide locaties speciale verpleegafdelingen ingericht. Ook is in zowel Zutphen als Apeldoorn het aantal plekken op de intensive care uitgebreid.

Cijfers over het aantal beschikbare bedden zijn niet gedeeld, ook het aantal corona-patiënten kan Gelre niet geven. ,,Het aantal patiënten wisselt elke dag en zelfs binnen de dag, dus aantal is niet te noemen’’, laat de afdeling communicatie weten. De beddencapaciteit is nu nog voldoende. Afgelopen weekend zijn nog patiënten uit het zuiden van Nederland overgenomen.

Extra personeel

Het precieze aantal besmettingen onder het personeel wordt evenmin gedeeld. In elk geval zitten er medewerkers in thuisisolatie. ‘De druk op het personeel is groot’, stelt Gelre. ‘De personele planning is nog op orde maar het is krap en we kunnen alle hulp gebruiken.’ De organisatie doet daarom een inzet op ‘een ieders inzet en flexibiliteit', bijvoorbeeld door tijdelijk bij te springen in patiëntenzorg of ondersteunende taken. Gelre ziekenhuizen heeft een oproep uitstaan voor extra personeel.