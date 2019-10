Druk op woningmarkt neemt weer toe in Apeldoorn/Epe, zorgen over betaalbaarheid

De druk op de woningmarkt in de regio Apeldoorn/Epe is in het derde kwartaal van dit jaar weer wat toegenomen. Dat concludeert makelaarsorganisatie NVM.

In juli, augustus en september dit jaar zijn in deze regio 659 woningen verkocht. Dat is bijna 13 procent meer dan in dezelfde periode in 2018. De afgelopen tijd leek de krapte en daarmee de gekte op de woningmarkt wat af te nemen, maar de druk zit er nu dus toch nog flink op.



Dringen

Vooral in het starterssegment is het dringen geblazen, omschrijft Frank Huibers namens de NVM. ,,Bij veel woningen eindigt de verkoop in een verkoop bij inschrijving waarbij meerdere kandidaat-kopers moeten worden teleurgesteld.’’ De makelaars herhalen daarom hun pleidooi dat er meer gebouwd moet worden.

Minder populair

In het derde kwartaal liepen met name de twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en tussenwoningen hard. De gemiddelde transactieprijs is opnieuw duidelijk hoger dan een jaar eerder. Die kwam met 296.000 euro dik 6 procent hoger te liggen. Vooral in de sector appartementen lag de gemiddelde verkoopprijs (177.000 euro) een stuk boven het niveau van 2018.

In het bewuste kwartaal is in deze regio 26 procent van de verkochte woningen boven de vraagprijs weggegaan. Anderzijds is er ook nog altijd minder populair aanbod: een op de vijf woningen staat langer dan een jaar te koop.

Knellen

Inmiddels begint de doorgaande prijsstijging te knellen, beschrijft Huibers in een toelichting. ,,Dagelijks krijgen wij als makelaars vragen van consumenten over de betaalbaarheid van woningen. Aan de ene kant maakt de huidige lage rente dit een uitstekend moment om te kopen. Aan de andere kant kunnen steeds minder mensen instappen op de woningmarkt.’’ Voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig, constateert Huibers. Met name voor starters is dat een serieus probleem. Voor hen is het lastig om een grote som op te hoesten en dan nog eens bijkomende kosten op te brengen, waaronder ook de aankleding van het huis.

Geen oplossing