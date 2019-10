Druk op woningmarkt neemt weer toe in Apeldoorn/Epe

De druk op de woningmarkt in de regio Apeldoorn/Epe is in het derde kwartaal van dit jaar weer wat toegenomen. Dat concludeert makelaarsorganisatie NVM.

In juli, augustus en september dit jaar zijn in deze regio 659 woningen verkocht. Dat is bijna 13 procent meer dan in dezelfde periode in 2018.



Dringen

Vooral in het starterssegment is het dringen geblazen, omschrijft Frank Huibers namens de NVM. ,,Bij veel woningen eindigt de verkoop in een verkoop bij inschrijving waarbij meerdere kandidaat kopers moeten worden teleurgesteld.’’ De makelaars herhalen daarom hun pleidooi dat er meer gebouwd moet worden.