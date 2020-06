Drukke nacht voor brandweer Apeldoorn: Vlammen schieten hoog uit containers en brandende bosjes

Gemeente Voorst wil meer toeristen uit Nederland lokken: ‘Rondje Posbank is leuk, Bussloo een prima alterna­tief’

2 juni De weidse uiterwaarden, rood-witte koeien, gezellige dorpjes en een rivier die door het landschap slingert. Je kan naar vliegveld Teuge of naar de sauna in Bussloo. De gemeente Voorst heeft volgens eigen zeggen alles in zich om meer toeristen te trekken en daar zet wethouder Harjo Pinkster vol op in nu buitenlandse vakantiereizen in de coronatijd worden uitgesteld.