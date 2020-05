Drukte-app van Apeldoorns bureau moet overheden en bedrijven helpen in coronatijd

Bezoek ontvangen in ziekenhui­zen: verscher­ping in Harderwijk, versoepe­ling in Deventer

16:30 Ziekenhuizen in Oost-Nederland gooien nog niet massaal de deuren open voor bezoekers nu de coronabesmettingen minder hard stijgen, maar er zit wel enige beweging in. Het Deventer Ziekenhuis heeft versoepelingen doorgevoerd, terwijl Isala Zwolle dat op korte termijn overweegt. Maar er is ook een andere kant: St Jansdal in Harderwijk scherpt de regeling juist aan.