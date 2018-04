Drukte beheersbaar op Koningsdag in Apeldoorn

Uitblijven Ab­bink-straat in Apeldoorn stemt kinderen verzets­held verdrietig

12:08 Het is onbegrijpelijk dat er in de nieuwe verzetsstrijdersbuurt in Apeldoorn geen Joop Abbink-straat komt. Dat vinden zijn kinderen, die een brief naar deze krant stuurden om voor de laatste keer aandacht te vragen voor dit onderwerp.