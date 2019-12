Drukte bij oliebollenkraam Apeldoorn; ‘Deze rij? Ach, je moet nu overal in de rij staan voor een oliebol’

Volledig scherm Drukte bij de Oud Hollandsche Gebakkraam voor de Intratuin in Apeldoorn © Ingrid Willems

Apeldoorner John Clappers deert het niet. Hij twijfelt geen moment om rond kwart over negen in de ochtend aan te sluiten in de lange rij wachtenden voor de Oud Hollandsche Gebakkraam bij de Intratuin in Apeldoorn. ,,Het is nog vroeg. Ik heb de hele dag nog. En ik heb me laten vertellen dat je hier lekkere bollen kan halen. Dus gaan we die proberen.”

Een vrouw, die voor hem staat, vertelt dat ze voor de tweede achtereenvolgende dag voor de kraam staat. ,,Gisteren was ik een van de eersten, en nu heb ik wéér oliebollen nodig. Ze zijn echt lekker hier, ik heb het wachten er wel even voor over.” Intussen loopt een Apeldoornse - ,,nee, schrijft u mijn naam maar niet op” - met twee zakken oliebollen naar de auto. Haar wachten is beloond. Het is inmiddels half tien. ,,Om tien voor negen stond ik in de rij. Ja, je moet wel even geduld hebben. Maar ik héb ze!” Vervolgens spoedt ze zich naar haar auto. Ze roept nog even na: ,,Fijne jaarwisseling!”

Volop blijven bakken