Drukte blijft uit bij vuurwerkinzamelactie in Apeldoorn: ‘Het is dat ik een bioscoopbon krijg’

Demonstra­tie tegen houtka­chels bij bouwmarkt in Apeldoorn: bijval, maar dat niet alleen

Een modderig lapje gras voor de parkeerplaats bij de Hornbach in Apeldoorn is meestal een behoorlijk nietszeggende plek. Zaterdagmiddag is dit echter het decor van actievoerders van Stop Houtrook Nu, die hopen dat de bouwmarktbezoekers haardhout in de winkel laten staan. Heel effectief is het protest alleen niet, volgens Hornbach: ,,Ze bereiken eerder het tegenovergestelde.”

19 december