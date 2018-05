Drukte in pretpark en dierenpark op eerste zonnige vakantiedag

Eindelijk lekker weer in de meivakantie... Dat betekent vandaag een drukke dag voor de publieksattracties. In Apeldoorn ontstond daardoor een file van ruim drie kilometer voor de Julianatoren. ,,Maar zo zal het ook over twintig jaar nog zijn'', zegt directeur Jeroen Buter.

,,Die mensen zullen niet allemaal voor ons in de file hebben gestaan'', zegt Buter. ,Want een deel zal ook op weg zijn geweest naar Apenheul en Paleis Het Loo. Het was voor ons de drukste dag van het seizoen, maar dit konden we nog goed aan en we hadden genoeg aan onze twee parkeerplaatsen. Met de 3.800 tot 4.000 bezoekers van vandaag is hier nog niks aan de hand. Pas bij 6.500 bezoekers gaat de poort dicht.''

,,Dat het vandaag zo druk is, is logisch: na een paar mindere dagen is het ineens lekker weer. En in de meivakantie nemen ouders tegenwoordig ook vrij. Dat zijn de omstandigheden dat mensen er massaal op uitgaan'', zegt Buter.

Apenheul

Apenheul herkent die typering van de Julianatoren-directeur wel, zegt woordvoerster Marlous ten Berge. Mooi weer in de vakantie, garantie voor succes. Op zestig dagen per jaar mag Apenheul om de topdrukte te verwerken een overloopparkeerplaats gebruiken op trainingsvelden van AGOVV. Het kruispunt daar vlakbij wordt vanwege dit soort piekdagen door de gemeente gereconstrueerd en voorzien van verkeerslichten. Op dit moment is die operatie echter nog in volle gang. ,,Als die velden open zijn loopt de spreiding van het verkeer goed en dat er in vakantietijd nog werkzaamheden zijn is niet ideaal. De gemeente Apeldoorn heeft wel aangegeven dat het streven is om met Hemelvaart klaar te zijn.''

Walibi

Volledig scherm Lost Gravity in Walibi Holland © Promofoto Bij Walibi in Biddinghuizen is vandaag sprake van een 'gezellige drukte', zegt woordvoerder Tim Valkeman. ,,Wij hadden de afgelopen dagen natuurlijk het geluk dat de bussen bij ons wel reden. Pech daarbij was helaas dat het weer niet geweldig was. Vandaag hebben we daardoor heel wat meer bezoekers.'' Hoeveel precies weet hij echter niet.



Bezoekers van Walibi meten de drukte doorgaans af op basis van de wachttijden. Als het echt 'gekkenhuis' is, krijgen mensen soms het gevoel of ze niet beter op een andere dag hadden kunnen komen. Tijdens de Halloween Fright Nights bedroeg de wachttijd voor de achtbaan Lost Gravity in oktober op het hoogtepunt bijvoorbeeld 140 minuten, bijna tweeënhalf uur dus. ,,Vandaag loopt dat niet zo'n vaart hoor. Nu is die wachttijd daar een half uur.''