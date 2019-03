Dubbel genieten in Apeldoorn met pizza op de bodem van het zwembad

Als eten emotie is, dan gaat er dit weekend nog een extra snufje nostalgie overheen in Apeldoorn. Drie avonden is het pizza eten in het voormalig Sportfondsenbad. Ja, ook in het - lege - diepe bassin.

Simon Giaccotto is de man die daarvoor verantwoordelijk is. Twee keer per jaar zet hij op een bijzondere plek in de regio Apeldoorn een tijdelijke pizzeria neer. Liefhebbers kunnen zich vooraf aanmelden, en krijgen pas kort van tevoren te weten op welke locatie ze kunnen aanschuiven.

Smeekbedes

Giaccotto's aankondiging dat de ‘Secret Pizzeria’ dit keer misschien nog net iets meer bijzonder zou zijn dan anders, zorgde al voor een stormloop op de kaarten. En toen vorige week bekend werd dat die locatie het zwembad zou zijn kwam er nog een tweede golf reacties overheen. ,,Ik heb echt smeekbedes gekregen van mensen die er heel graag bij wilden zijn.’’

Gaaf

Els Glass hoort tot de gelukkigen die binnen zijn gekomen op zaterdagavond. Ze heeft met haar gezelschap een tafeltje op de bodem van het diepe - onder de duikplank. ,,Ik heb hier als kind zwemles gehad en om weer even terug te keren is fantatisch. Ontzettend gaaf om te zien dat het zó diep was.’’

Twee mannen en twee vrouwen aan een tafel beschrijven hun gevoel zo ongeveer tegelijk: ,,Jeugdsentiment!’’ Waarbij de een hier ooit nog zwemles kreeg met militairen op zaterdagochtend (,,Mijn vader zat in het leger en ik mocht dan altijd mee’’) en een tafelgenoot zich vooral de badmeester met de haak herinnert. ,,Van mij mogen ze het zo weer vol laten lopen.’’

Sloop

,,Ik had al langer de wens om Secret Pizzeria een keer op deze plek te doen’’, vertelt Giaccotto in het zwembad aan de rand van de binnenstad. Het gebouw wordt nog dit jaar gesloopt, om plaats te maken voor woningen. En kijk: op de valreep is het de pizza-specialist gelukt. Dankzij leegstandsbeheerder De Kabath, die wel in is voor een bijzonder feestje, en de gemeente Apeldoorn, brandweer en politie, prijst Giaccotto. ,,Er wordt soms geklaagd over de gemeente, maar die heeft echt geweldig meegedacht.’’

Hekken

Want er viel wel wat te regelen. ,,Ik wilde natuurlijk wel graag echt in het bad zelf kunnen zitten’’, wijst Giaccotto naar het ‘diepe’. ,,En het liefst daar ook de ovens hebben staan. Maar ja, die zijn zo zwaar - die zijn met twee man nog niet te tillen.’’ Hoe krijg je ze daar? Door met pallets een trap te bouwen. Hoe voorkom je dat een bezoeker over de rand in het lege bassin kukelt? Met bouwhekken. ,,We zijn maandag al begonnen met het opbouwen. Er moest ook verwarming komen en een elektriciën heeft de meterkast aangepast om de ovens te kunnen laten draaien.’’

Vernieuwen

Nu het allemaal is gelukt ziet Giaccotto zaterdagavond tevreden aan de rand van het bad hoe mensen genieten. Zoals Marloes Brouwer, die met haar man, kinderen en schoonouders is gekomen. ,,Ik heb hier altijd gezwommen als lid van De Watervrienden. Ik ben er nu minimaal 15 jaar jaar niet geweest, op één keer na met mijn zusje. En er is eigenlijk nog niets veranderd - behalve dan dat er geen water is. Jammer dat het weggaat, maar ja, soms moet je ook vernieuwen.’’