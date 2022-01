Dubbel pech voor volleybalsters Dynamo

Das doodgescho­ten op Veluwe; Staatsbos­be­heer pleit voor speciaal team

Een das is door een kogel om het leven gekomen op de Veluwe. Dat meldt Staatsbosbeheer op social media. Het dode dier is afgelopen maand onder verdachte omstandigheden aangetroffen in het natuurgebied. ‘Na onderzoek werd ons vermoeden bevestigd, de das was illegaal geschoten.’

18 januari