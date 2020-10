Dubbele botsing bij Loenen, automobilist als verdachte naar het politiebureau

De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde geen van de inzittenden te bevrijden. Het ambulancepersoneel heeft de betrokkenen gecontroleerd. Geen van de hen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijdster van de auto die niet frontaal botste, is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.

Naar het politiebureau

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De bestuurder van de witte auto is door de politie meegenomen naar het bureau en zal als verdachte worden gehoord. Mogelijk heeft de automobilist een rood verkeerslicht genegeerd. Kanaal Zuid is in allebei de rijrichtingen afgesloten voor verkeer.