Dubbele containerbrand in Apeldoorn: politie zoekt mysterieuze man

Samen zijn we ieder jaar ‘Weltmeis­ter’

7:00 Oost-Nederlandse bedrijven laten grote kansen liggen in Duitsland. En andersom ook. Stom? ,,Nou ja,” zegt Hans Brouwers manager handelsbevordering met Duitsland bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL in Apeldoorn. ,,Er ligt wel goud in de achtertuin.”