Dubbele rijstroken Laan van Erica in Apeldoorn voor betere doorstroming rond Omnisport en winkels

Met de aanpassing wil de gemeente voorkomen dat de wegen aan de oostkant van Apeldoorn vastlopen. Dat gebeurt nu soms als er grote evenementen zijn in Omnisport. In de afgelopen jaren is er in de omgeving meer verkeer gekomen door de ontwikkeling van de wijk Groot Zonnehoeve. En volgend jaar moet er op de plek van de Americahal een grote Hornbach-bouwmarkt staan. De verwachting is dat die voor duidelijk extra drukte in het gebied gaat zorgen.